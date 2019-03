Pia Olsen Dyhr: Vi skal ikke nødvendigvis i regering

Det går godt for SF i øjeblikket. Meningsmålingerne er gode, og rød blok ligner sejrherren efter et valg. Men regeringskollapset i 2014 spøger i baggrunden ved landsmøde i weekenden. Vi havde dårlige forhandlingskort sidst, siger partiformand, som tøver om regeringsdannelse

Det var på mange måder symbolsk, da Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, trådte op på talerstolen ved SF’s landsmøde i Kolding i weekenden.

Det var første gang, at han var der, og i de foregående år havde han næppe haft lyst til det. Under lærerkonflikten i 2013 følte lærerne sig svigtet af SF, men snart seks år efter var det blevet tid til at klinke skårene.