Pia Olsen Dyhr vil være kritisk over for EU-missioner

Det ligner alt andet lige at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet.

Det må man forstå på formand Pia Olsen Dyhrs tale til SF-medlemmerne, efter at de foreløbige målinger viser et klart flertal for at afskaffe forbeholdet.

- Tallene vælter ind lige nu, og alt tyder på, at det bliver et ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det er jeg utroligt glad for, indleder Pia Olsen Dyhr.

Derefter har hun et budskab til den del af befolkningen, der har stemt nej.

- Jeg vil understrege i dag, at det fremover vil være Folketinget fra sag til sag, der skal tage stilling til at sende eventuelle militære missioner ud af verden.

- Det vil SF gøre med kritisk sans og ansvarlighed og et klart blik for Danmarks sikkerhedspolitiske behov og interesser, siger SF-formanden

SF var et af partierne bag forbeholdet tilbage i 1993.

- Det har været en rejse, SF har været på. Fra at være mor til forbeholdene i 1993 og kun 17 procent af SF'erne stemte ja dengang, så ser det meget mere positivt ud nu i forhold til SF-vælgerne, og den fremtid vi skal være med i på sikkerheds- og udenrigspolitik, sagde Olsen Dyhr tidligere på aften på vej ind på Christiansborg.

- Skal vi ikke sige, at SF står et andet sted i dag, end vi gjorde for 30 år siden. Men verden står også et andet sted og er mere utryg, lød det videre.

SF var en del af det nationale kompromis i marts, der udskrev folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

/ritzau/