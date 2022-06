Piger i kristne fællesskaber døjer med ensomhed og lavt selvværd

Blandt de 13-14-årige piger, der er en del af kristne fællesskaber, har hver femte lavt selvværd. Endnu flere føler sig ensomme. En del af forklaringen er, at de har svært ved at tale om det, der plager dem, siger forsker.

Undersøgelse på undersøgelse viser det: Mange unge - og særligt piger - har ondt i sjælen. De føler sig i stigende grad ensomme og utilstrækkelige. Nu står det klart, at det også gælder de unge i kristne fællesskaber som Indre Mission og Evangelisk Luthersk Mission.

Hver femte pige, der er i alderen 13-14 år og er en del af et kristent fællesskab, er uenig eller helt uenig i, at de er gode nok. Over hver fjerde føler sig svært ensom. Det viser en ny rapport, som Center for Ungdomsstudier har lavet for den digitale rådgivningsportal AdamogEva.dk, der drives af Indre Mission.