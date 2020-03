Pigtråd skal sikre danske skibe mod piratangreb

Piratangreb i Guineabugten er et problem for danske skibe. Forsvarskommandoen har hævet sikringsniveauet.

I Guineabugten ved Afrikas vestkyst oplever skibene stigende problemer med pirater, der stjæler lasten, overfalder besætningen og i værste fald kidnapper dem med henblik på en løsesum.

Det har fået Forsvarskommandoen til at skrue sikringsniveauet op i bugten. Det er et signal, som falder i god jord hos skibsfartforeningen Danske Rederier.

- Det er et vigtigt signal, man sender fra myndighederne, at det her er en alvorlig situation. Det er ikke en opgave, som Danmark kan løfte alene, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

- Det er noget, der skal løftes i samlet flok med de lande, der omgiver Guineabugten, siger hun.

Helt konkret bliver sikringsniveauet hævet fra niveau et til to. Det betyder, at det er et krav for de danske skibe, om at de eksempelvis skal installere pigtråd og låse skibet af. Det gør det sværere for piraterne at udføre en kapring.

Maria Skipper Schwenn påpeger, at der i 2019 blev kidnappet 121 personer i bugten. Det svarer til 90 procent af verdens kidnapninger til søs.

Der er endnu ikke nogen danske skibe, hvor besætningen er blevet kidnappet.

I gennemsnit befinder der sig cirka 40 danskopererede skibe i Guineabugten. Derfor er det kun et spørgsmål om tid, før et dansk skib bliver ramt af et alvorligt piratangreb, påpeger hun.

- Det handler om den utryghed, som det skaber for besætningen om bord, særligt når de kan se en stigning i antallet af kidnapninger, hvor de kræver løsesummer fra familier, siger Maria Skipper Schwenn.

- Hvis der er noget, der holder rederierne vågne om natten, så er det Guineabugten.

Hun forklarer endvidere, at piraterne er mere kapable og organiseret end piraterne i Adenbugten på Afrikas østlige side. De har tungere våben, og de kan sejle længere ud.

- Hvis du kan stjæle en olielast, så er det altså af en lidt anden kaliber end i Adenbugten, siger Maria Skipper Schwenn.

Et hævet sikringsniveau fra Forsvarskommandoen løser dog ikke problemerne i sig selv. Maria Skipper Schwenn ser gerne en EU-koordineret tilstedeværelse i området.

/ritzau/