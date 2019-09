Pilen peger på Støjberg som næstformand før V-landsmøde

I en rundspørge svarer de adspurgte fra baglandet, at de vil have Inger Støjberg som næstformand for Venstre.

Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby (V) har siden sidste uge rejst landet rundt og været i valgkamp om, hvem der skal være næstformand i Venstre.

I en rundspørge til 1149 medlemmer af Venstres bagland er der klar opbakning til Støjberg.

234 personer har svaret Ritzau, og 135 foretrækker Støjberg, mens 46 hellere ser Trane som ny næstformand. 34 svarer "ved ikke". Dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men kan give en indikator, inden der stemmes lørdag på det ekstraordinære landsmøde.

En af de største udfordringer for Venstre og den kommende næstformand bliver at tiltrække flere vælgere over midten.

- Støjberg tegner Venstre bedre og har større opbakning i hele befolkningen end Ellen Trane Nørby. Hun vil kunne være med til at kunne løfte Venstre tilbage til regeringskontorerne, siger kredsbestyrelsesformand i Fredericia, Kurt Kingod (V), der understreger, at det er hans personlige holdning.

Enkelte peger på, at Trane simpelthen ligner Ellemann for meget. Og selv om de ikke nødvendigvis er enige i Støjbergs retoriske linje, så vil hun tiltrække flere vælgere.

Andre peger på, at Støjberg med mere ansvar vil blive mere midtersøgende og nedtonet.

- Mange af de holdninger, som Støjberg er eksponent for, kan egentlig være ganske fornuftige, men langt hen ad vejen er det et spørgsmål om retorik.

- Det er min klare forventning, at det vil kunne tøjles, også på den måde Ellemann har indikeret, at han vil gøre det på, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, byrådsmedlem (V) i Syddjurs Kommune.

Et flertal afviser, at en undersøgelse af Støjbergs rolle i sagen om mindreårige asylbrude diskvalificerer hende. Enkelte giver udtryk for, at det var nødvendigt at adskille de såkaldte barnebrude fra deres mænd - også selv om det viser sig, at hun brød loven.

Det udelukker heller ikke Trane, at hun som sundhedsminister var en af frontfigurerne bag ønsket om at nedlægge regionsrådene, mener et flertal.

Politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua mener, det var en stor fordel for Støjberg, at Ellemann var hurtig til at omfavne hendes kandidatur, inden Trane nåede at melde sig.

Spørgsmålet er, om Støjberg vil dæmpe sin retorik, hvis hun bliver formand.

- Jeg tror, at Støjberg inderst inde er klar over, at hun som næstformand er nødt til at agere mere samlende. Om hun så mener det samme om et år eller to år, kan man diskutere. Jeg har mine tvivl, siger Cordua.

/ritzau/