Piloter skal genundersøges efter flyvelæge blev fyret

Efter afdækning af læges dobbeltrolle skal skønsmæssigt omkring 2000 piloter og flyveledere genundersøges.

Trafikstyrelsen indkalder cirka 2000 piloter og flyveledere til nye helbredsundersøgelser.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Genindkaldelsen sker, efter den flyvemedicinske klinik Doctors.dk. har fået tilbagekaldt sin godkendelse til at udstede flyvemedicinske helbredsbeviser.

- Styrelsen har besluttet at indkalde alle klasse 1- og klasse 2-piloter samt flyveledere, der har gennemgået deres helbredstjek på den pågældende klinik inden for de seneste 12 måneder, til en fornyet helbredsundersøgelse, skriver styrelsen.

Styrelsen er i gang med at få et overblik over, hvor mange tilfælde der er tale om. Det skønnes at få betydning for i alt cirka 2000 piloter og flyveledere, skriver styrelsen.

Berlingske har skrevet om lægen bag klinikkens dobbeltrolle. Senest skrev avisen, at lægen fik lukket sin klinik, og tidligere kom det frem, at den kvindelige læge var blevet fyret fra sit job i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hendes dobbeltrolle blev særligt betændt, da Berlingske kunne beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

Styrelsen skriver, at den har konstateret, at helbredsgodkendelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

Et gyldigt helbredsbevis er obligatorisk for piloter og flyveledere, der skal have fornyet det én gang om året.

De kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

De berørte piloter og flyveledere vil hurtigst muligt blive orienteret af Trafikstyrelsen. De skal senest inden for to måneder have foretaget en ny undersøgelse.

Ind til da må de fortsætte deres arbejde som normalt.

Trafikstyrelsen vil også undersøge alle helbredsbeviser, som er udstedt af Docters.dk inden for de seneste 12 måneder for at sikre, at der ikke er sket væsentlige lægefaglige fejl.

/ritzau/