Pilou Asbæk melder sig ind i Socialdemokratiet

Skuespilleren Pilou Asbæk har meldt sig ind i Socialdemokratiet for at tale imod flygtningepolitikken indefra.

Skuespilleren Pilou Asbæk har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Det bekræfter den 39-årige skuespiller på Twitter.

- Der blev sagt "if you can't join them, beat them". Jeg tænker omvendt. Join them, talk to them. Så nu har jeg altså meldt mig ind i Socialdemokratiet for at tale deres flygtningepolitik imod indefra, lyder det.

- Wish me luck. Jeg skal nok blive en total fiasko, men intet vove intet vinde, skriver Pilou Asbæk.

Han har tidligere blandet sig i debatten om flygtningepolitik.

Blandt andet skrev han i maj sidste år kronikken "Nationen, der gik baglæns" i Berlingske. Her kritiserede han den socialdemokratiske regerings håndtering af børnene i de kurdiskkontrollerede fangelejre i Syrien.

Han mener også, at retorikken skaber en splittelse mellem borgerne i samfundet. Dengang lød det:

- Min kritik handler om en negativ dem og os-retorik, der skaber modsætning mellem det danske samfund og vores muslimske medborgere. Den handler om en menneskefjendsk flygtningepolitik.

- Og den handler om, hvordan store dele af det politiske landskab med regeringen i spidsen ikke blot nægter at tage ansvar for at skabe en splittelse i samfundet, men igen og igen opildner fremmedfjendsk og hadefuld retorik.

Pilou Asbæk fik i Danmark sit store gennembrud i den politisk tv-serie "Borgen", hvor han spiller spindoktoren Kasper Juul.

På den internationale scene er han blevet kendt fra HBO-serien "Game of Thrones", hvor han spiller med i tre sæsoner som karakteren Euron Greyjoy.

/ritzau/