Pindsvineoptælling skal sikre artens overlevelse

I dag har Danmark sin første nationale optælling af pindsvin.

Optællingen er en del af et nyt initiativ, der skal være med til at sikre artens beståen herhjemme. Og her er der brug for danskernes hjælp.

Som del af kampagnen "Danmarks Pindsvin" opfordrer WWF Verdensnaturfonden danskerne til at lede efter pindsvin i deres nærområde og registrere det på WWF's hjemmeside.

Initiativet er igangsat af Verdensnaturfonden i samarbejde med Sophie Lund Rasmussen, der er forsker ved WildCru på Oxford Universitet og gæsteforsker ved Aalborg Universitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er én af verdens førende pindsvineforskere og også Danmarks eneste.

Optællingen skal kaste lys over den tilbagegang, der ses i den danske pindsvinebestand, men som endnu ikke har været mulig at kortlægge.

- Vi er nødt til at have nogle konkrete tal på, hvordan det står til med pindsvinebestanden i Danmark. Først da kan vi råbe de rigtige instanser op og målrette indsatsen for at bevare pindsvinene, siger Sophie Lund Rasmussen.

Hun understreger, at det er vigtigt, at danskerne ikke kun registrerer, hvis de ser et pindsvin, men også hvis de ikke gør. For det giver en indikation om, at netop dér skal der sættes ind for at få bestanden tilbage.

- Alt tæller! Både døde og levende - og når de ikke der, siger Sophie Lund Rasmussen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når danskerne skal på jagt efter pindsvin, behøver de ikke at gå langt fra deres hjem. Pindsvin søger i højere grad end tidligere mod områder med menneskelig bebyggelse.

- Der en tendens til, at pindsvinene søger mod villahaverne for at overleve, fordi deres levesteder i naturen forsvinder, siger Sophie Lund Rasmussen.

Pindsvinet er ikke på den danske rødliste over truede dyr. Men udviklingen i den europæiske pindsvinebestand tyder på, at den burde være det, mener hun.

I Europa er pindsvinebestanden i dramatisk tilbagegang, og i flere af Danmarks nabolande er pindsvinet truet eller nærtruet.

/ritzau/