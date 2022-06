Pinsesolen afløses i denne uge af lavtryk og fronter

Pinseferien er snart ovre, og det samme er det stabile solskinsvejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø tidligt mandag morgen.

Allerede i løbet af natten er søndagens flotte solskinsvejr blevet afløst af mere skyet vejr, og i løbet af mandagen breder regn og torden sig til hele landet fra sydvest.

Vejrskiftet skyldes, at et lavtryk og et tilhørende frontsystem passerer hen over Danmark mandag.

Det er samtidig startskuddet til, at lavtryk og fronter i løbet af ugen vil valfarte hen over landet med ustadigt vejr til følge.

De næste dage frem mod weekenden står således på en god blanding af sol, skyer og regn og med dagtemperaturer omkring de 20 grader.

- Det bliver en uge med det, vi kalder ustadigt vejr, hvor det vil veksle mellem sol og skyer, ligesom at det vil regne fra tid til anden, siger Henning Gisselø.

- Så det bliver altså ikke særligt sommerligt, tilføjer han.

I begyndelsen af ugen vil dagtemperaturerne ligge lige under de 20 grader, mens de frem mod weekenden vil ligge lige over de 20 grader.

- Vinden bliver let til frisk, og den vil komme fra omkring vest i løbet af de kommende dage, siger han.

Juni er normalt en måned, som byder på lidt af det hele.

Den gennemsnitlige nedbørsmængde er ifølge tal fra DMI 64 millimeter.

Temperaturen kan variere meget. Sidste år blev der målt helt op til 34 grader i juni. Året før lød den højeste temperatur på 29,2 grader.

Derudover kan vi normalt forvente omkring 240 solskinstimer i juni. Sidste år blev der målt 249,9 solskinstimer i juni ifølge tal fra DMI.

