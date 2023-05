Pinsetrafik kan give tæt trafik og køer fredag eftermiddag

Pinsen står for døren, og for mange betyder det en køretur til sommerhuset eller sammenkomster.

Derfor forventer Vejdirektoratet, at der vil være ekstra biler på vejene fredag og mandag i forbindelse med pinsen.

Periodevist kan der opstå tæt trafik og kødannelser rundtom i landet, lyder det i en trafikprognose torsdag formiddag.

Ifølge Vejdirektoratet vil den første udrejsetrafik fredag blande sig med eftermiddagens myldretidstrafik i tidsrummet 14-19.

Bilerne vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt via rute 21 mod Sjællands Odde.

Trafikanter, der rejser i det tidsrum, kan derfor forberede sig på tæt trafik og forsinkelser på turen.

Også lørdag den 27. maj i tidsrummet 11-14 kan der ifølge Vejdirektoratet opstå tæt trafik flere steder i landet.

Mandag er det 2. pinsedag, og her går turen hjemad for mange i Danmark. Det vil betyde, at trafikken primært bevæger sig fra vest mod øst via E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen samt ad rute 21 fra Sjællands Odde.

Vejdirektoratet spår, at der vil være mange bilister på vejene i tidsrummet 12-16 mandag.

- Vi anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de nævnte tidsrum, skriver Vejdirektoratet i prognosen.

Søndag, der er pinsedag, forventes der ingen tæt trafik på vejene.

Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, Vejdirektoratets erfaringer fra tidligere, samt hvad Vejdirektoratet ved om trafikale konsekvenser af vejarbejde, arrangementer og store rejsedage.

Trafikanter kan holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation via eksempelvis radio og Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikinfo.dk.

