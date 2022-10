Placering har indflydelse på antal personlige stemmer

Placeringen på stemmesedlen har betydning for antallet af personlige stemmer.

Det skriver Videnskab.dk lørdag.

Et studie lavet af forskere baseret på stemmer ved valgene til Folketinget i 2007, 2011 og 2015 konkluderer, at kandidater placeret øverst på stemmesedlens anden kolonne fik 1,1 procent flere stemmer.

- Hvem der kommer til at stå øverst i anden kolonne er fuldstændigt tilfældigt. Alligevel er der en tendens til, at vedkommende vil få flere personlige stemmer, siger professor emeritus Jørgen Elklit, som er en af forskerne bag studiet.

Han vurderer, at vælgere forbinder det med kvalitet, når en kandidat står øverst på stemmesedlen. Også selv om placeringen er tilfældig.

Begrundelsen for, at forskerne har kigget på anden kolonne på stemmesedlen - og ikke den første - er, at det kan være svært at måle effekten, når man kigger på den første kolonne.

Det vil nemlig oftest være spidskandidaten, som står øverst i første kolonne. Og der vinder kendis-effekten over positions-effekten.

Metodemæssigt kan det derfor være svært at udlede noget ved at kigge på den første kolonne, forklarer Jens Blom-Hansen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Også han er en af forskerne bag studiet.

Dermed viser undersøgelsen den psykologiske effekt, som det giver, når en kandidat er placeret øverst i den anden kolonne.

Det er nemlig tilfældigt, hvem der havner øverst i listens anden række. Det kan være noget så simpelt som ud fra alfabetisk rækkefølge.

Underbevidst scanner en del vælgere ifølge Jørgen Elklit nemlig stemmesedlen i retning mod højre.

- Nogen går på tværs og har en oplevelse af, at den, der står øverst i anden kolonne, er nummer to, siger han.

- Man læser ikke altid oppe fra og ned i første kolonne og så videre i anden kolonne, men springer lidt frem og tilbage fra venstre mod højre, og så havner man øverst i anden kolonne.