Plakater med folketingskandidater er allerede i lygtepælene

Få vælgere går op i, om reglerne for, hvornår valgplakater må hænges op, overholdes, vurderer ekspert.

Partierne er valgparate, og selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endnu ikke har udskrevet skrevet valg til Folketinget, hænger der allerede plakater med folketingskandidater i lygtepælene flere steder i landet.

I Fårevejle Kirkeby på Vestsjælland blev der lørdag hængt valgplakater med Lars Løkke Rasmussen og Jacob Jensen (V) op.

Det var en menneskelig fejl, og de er søndag ved middagstid ved at blive taget ned igen, fortæller Kai Hansen, som er vælgerforeningsformand for Venstre i Odsherred.

Også den Radikale-kandidat til Folketinget Samira Nawa er at finde i lygtepæle og træer på Nørrebro i København.

De fleste af hendes plakater er vendt, så det kun er bagsiden, man kan se. På den blanke side er der skrevet forskellige budskaber med sprittusch. Men nogle af plakaterne er hængt op med forsiden ud.

- Det er rigtigt, at der er nogle smuttere, og der er ved at blive fulgt op på det. Det er ikke sådan, at de skal hænge, siger Samira Nawa.

Meningen er, at plakaterne med EU-budskaber skal erstattes af plakater til folketingsvalget, når det er udskrevet, fortæller hun.

Lørdag klokken 12.00 kunne kandidaterne til EP-valget hænge deres plakater op, mens det ikke er tilladt at hænge plakater til folketingsvalget op, før valget er udskrevet.

Den negative effekt af at sætte valgplakater op før tid kan man dog hurtigt afskrive, mener direktøren i Operate og ekspert i politisk kommunikation, Anders Dybdal.

- Der er få folk, der har overvejet at stemme på et mandat, som vil ændre mening, hvis de opdagede, at personen har overtrådt valgplakat-reglerne, siger han.

Samtidig vurderer han, at det derimod kan have en positiv virkning, at plakaterne hænger i længere tid.

- Det giver større synlighed tæt på valget, fordi man får bedre placering. Det giver også en længere placering i lygtepælene end dem, der overholder de almindelige regler, siger Anders Dybdal.

En god placering er ifølge Anders Dybdal kendetegnet ved, at der kommer mange mennesker forbi. Her fremhæver han busstoppesteder og skoler - og særligt de skole, hvor danskere skal sætte deres kryds.

Det er til gengæld usportsligt af de kandidater til Folketinget, hvis valgplakat hænger oppe allerede - for eksempel på vrangen - mener han.

- Det har ikke været intentionen, at man skal bruge europaparlamentsvalget til at blokere de bedste pladser med plakater til Folketingsvalget.

- Det er usportslig og i strid med god skik, og det er formentlig også i strid med reglerne, siger han.

/ritzau/