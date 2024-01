Plan om udenlandsk arbejdskraft møder kritik: Vil åbne “ladeport til Danmark”

Herhjemme har danskere flere steder i landet vanskeligt ved at komme frem på grund af tø, tåge og isglatte veje. Både biler og toge i især Jylland forsinkes.

Det gælder også i Tyskland, men her er årsagen en anden. I dag indleder lokomotivførerne nemlig en omfattende strejke i utilfredshed over deres arbejdsforhold. Noget, som sker parallelt med et “bondeoprør” i landet, der har lammet trafikken flere steder.

Protesterne har fået flere til at tale om en “utilfredshedens vinter” i Tyskland, der lægger et stigende pres på kansler Olaf Scholz. Det skriver flere tyske medier.

De seneste dage har tyske landmænd protesteret flere steder i landet. Foto: Stefan Sauer/AP/Ritzau Scanpix

Regeringen vil hente indisk arbejdskraft

Danmark risikerer at mangle op mod 17.000 sundhedshjælpere og -assistenter i 2030, så nu kigger regeringen mod øst. Den er nemlig gået “i dialog” med Indien og Filippinerne om at rekruttere sundhedspersonale til Danmark, fortæller sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Berlingske.

Meldingen kommer forud for forhandlinger i Folketinget om at skaffe flere hænder til sundhedsområdet. Men den falder ikke i god jord hos beskæftigelsesordfører hos Danmarksdemokraterne, Charlotte Munch, som mener, at man risikerer at åbne “en ladeport til Danmark for folk fra Afrika og andre steder”.

Sag om dødshjælp for retten

I dag skal Retten på Frederiksberg tage stilling til, om den 81-årige mand, som anden juledag gav sin hustru en dødelig dosis medicin, fortsat skal være varetægtsfængslet, mens efterforskningen pågår.

Sagen har givet ny brændsel til debatten om aktiv dødshjælp, som for alvor blev tændt i sommer sidste år. Og det er langtfra første gang, at en enkeltsag sætter gang i den svære etiske debat, men enkeltsager kan være farlige for debatten, siger kvinde, som hjalp en anden mand til dødshjælp i Belgien, i dagens avis .

Danske forældre er mere nærværende

Det kan være svært at finde kvalitetstid med småbørnene, når hverdagen buldrer. Men det viser sig, at danske forældre er særligt gode til at være nærværende over for deres børn. Det peger en ny undersøgelse på ifølge Weekendavisen.

93 procent af forældre med børn fra to til syv år spiser aftensmad på et fast tidspunkt hver dag, og de fleste læser, tegner og spiller spil med børnene. Niveauet af nærvær “er generelt bare højere i Danmark, end man tidligere har fundet i studier fra USA og Storbritannien”, lyder det fra professor mso Jens-Peter Thomsen fra Vive.

Hjemmesider tager penge for udmeldelse af folkekirken

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, kræver det blot, at man sender en besked til sit eget sogn. Men flere tjenester tager penge for det. Det gælder MinKirkeSkat.dk, hvor prisen lyder på 308 kroner, og Afmeldkirkeskat.dk, som tilbyder en udmeldelse for 189 kroner.

Men det er “ufint”, lyder det fra en præst i dagens avis . En anden går et skridt længere og kalder det “bondefangeri”. Manden bag en af siderne, nemlig MinKirkeSkat.dk, er dog uenig og mener, at mange danskere hellere vil betale for en udmeldelse end at sende en besked til sit sogn.

Skotsk regering vil forbyde omvendelsesterapi

Det skal være ulovligt at forsøge at ændre andres kønsidentitet eller undertrykke en anden persons seksuelle orientering. Det mener regeringen i Skotland, og derfor har den fremsat et nyt lovforslag, der skal forhindre såkaldt omvendelsesterapi. Det skriver Glasgow Times.

Den katolske kirke i Skotland ser på lovforslaget med skepsis. Ifølge den risikerer præster og andre kirkelige aktører, som hjælper personer, der er i tvivl om deres identitet, at blive straffet. Herhjemme havde Socialdemokratiet i 2022 også en ambition om at forbyde omvendelsesterapi af homoseksuelle, men det er endnu ikke blevet til noget.

Museer har mistet 1700 genstande

En tegning af dronning Victoria fra 1869 er en af de genstande, som engelske museer simpelthen ikke aner, hvor er blevet af. British Museum har tidligere erkendt, at det mangler 2000 genstande, og at nogle er beskadigede eller stjålet. Nu viser en aktindsigt, at en række britiske museer mangler i alt 1700 genstande. Det skriver The Guardian ifølge nyhedsbureauet PA.

På det naturhistoriske museum i London savner man et kæbeparti fra en fossil af en dinosaur. På Victoria and Albert Museum er flere malerier, tegninger, falske overskæg og historiske underbukser forsvundet.