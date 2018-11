Planerne om at nedrive Bispeengbuen rykker nærmere

Transportminister Ole Birk Olesen fortæller, at Bispeengbuen kan overdrages fra staten til kommuner.

Der er politisk opbakning til at overdrage Bispeengbuen til Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Det fortæller transportminister Ole Birk Olesen (LA) til TV2 Lorry.

- Der er bred opbakning i Folketinget for at overdrage Bispeengbuen til Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hvis det er det, kommunerne gerne vil, siger Ole Birk

Olesen til TV2 Lorry.

Det betyder, at planer om at rive Bispeengbuen ned og udvikle byområdet nu er nået et skridt nærmere virkeligheden.

Bispengbuen, der er en sekssporet motortrafikvej på kommunegrænsen mellem København og Frederiksberg, er efterhånden en politisk varm kartoffel.

Skal buen rives ned, så trafikken kan lægges under jorden? Giver det mening at renovere den gamle, udskældte statsvej for i alt 125 millioner kroner, eller skal der noget andet til?

Den slags spørgsmål har politikerne i begge kommuner diskuteret og overvejet siden 2016, hvor idéen om at rive Bispeengbuen ned for i stedet at lægge trafikken i en tunnel under jorden, blev fremsat.

Senest har Teknik- og Miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) sammen med Frederiksbergs viceborgmester, Jan E. Jørgensen (V) afholdt et møde med transportministeren om sagen.

Her var Ole Birk Olesen positiv over for tanken om at overdrage statsvejen til kommunerne. Samtidig vil de 125 millioner kroner, der skal bruges ved en forestående renovering, følge med til kommunerne.

Ministeren har det krav, at en fremtidig vejbane på strækningen, hvor Bispeengbuen i dag er placeret, fortsat skal have kapacitet til samme antal biler som nu.

Den holdning deler dog kommunerne.

Jan E. Jørgensen ser det som en selvfølge, at vejen fortsat skal kunne rumme det antal biler, der gælder i dag.

Ninna Hedeager Olsen er af en anden opfattelse.

Hun mener, at der for fremtiden bliver færre konventionelle biler i storbyen - og derfor skal en kommende tunnel ikke nødvendigvis være sekssporet, som Bispeengbuens vejbaner er det i dag.

