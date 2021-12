Planlægning kan afværge tung juletrafik

Når det kommer til trafik, er dagene op til og efter juleaften blandt de helt store mærkedage.

I den forbindelse kan det i høj grad anbefales at orientere sig om, hvordan trafikken fordeler sig på de danske veje.

Hos Vejdirektoratet forventer man i år ikke større forsinkelser i dagene op til juleaften, men der kan være undtagelser.

Særligt skal man være opmærksom den 23. og den 26. december, som traditionen tro er julens travleste rejsedage.

- Hvis man planlægger at rejse lillejuleaftensdag, kan der være risiko for tæt trafik og mindre kødannelser, hvor trafikken især vil bevæge sig fra Hovedstaden, over Fyn og Sjællands Odde, mod Jylland, lyder det hos Vejdirektoratet.

På dagen anbefaler Vejdirektoratet, at man undgår at rejse i tidsrummet mellem klokken 11 og 14, hvor risikoen for forsinkelser er størst, mens det på 2. juledag anbefales, at man rejser uden for tidsrummet mellem klokken 10 og 14.

Samme besked lyder fra Jens Kjær Nielsen, som er chef for betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

- Der, hvor vi får rigtig travlt, er anden juledag i forbindelse med hjemrejsen. Det er der, hvor vi har allermest travlt i enkelte timer. Fra 11 til 13 har vi de travleste timer, siger han.

Hos DSB regner man omvendt med at få mindre travlt end normalt.

- I forhold til et normalt år forventer vi færre julerejsende. Vores oplevelse fra sidste år med corona er, at vi havde et rekordlavt antal julerejsende, siger informationschef hos DSB Tony Bispeskov.

Det ser dog ud, som om 2021 byder på en bedre jul for DSB, end det var tilfældet i 2020, bemærker han.

- Vi forventer, at der vil være flere rejsende i år, og det gør vi, fordi restriktionerne ikke er lige så hårde som sidste år. Vores erfaring er, at når der er restriktioner, så falder antallet af kunder, og det vil formentlig også være tilfældet i år.

- Omvendt betyder det, at der er bedre mulighed for at få en plads til de afgange, man gerne vil have, siger informationschefen.

/ritzau/