Plejecentre åbner for udebesøg efter coronaudbrud i Hjørring

Hjørring lemper på restriktioner for besøg på alle plejehjem på nær Vendelbocentret, hvor udbrud begyndte.

Der er kommet så meget styr på coronasmitten, at Hjørring Kommune fra på mandag igen åbner for besøg på kommunens plejecentre.

- Vi er ikke længere et hotspot, når det gælder det generelle smittetryk.

- Derfor åbner vi gradvist for besøg på plejecentrene fra på mandag, siger Leif Serup, direktør for sundheds-, ældre- og handicapforvaltningen.

Genåbningen for besøg gælder dog ikke plejecentret Vendelbocentret, der anses for epicentret for det lokale smitteudbrud.

Og selv om der åbnes for besøg på de øvrige plejecentre, kan de som udgangspunkt kun finde sted på udearealerne.

- Vi holder fast i, at vi ikke vil have udebesøg på Vendelbocentret, så længe der er så mange smittede, siger Leif Serup.

Adgangen for besøg på plejecentrenes udearealer blev lukket ned for to uger siden, da kommunen konstaterede et smitteudbrud på Vendelbocentret.

Aktuelt er 12 beboere konstateret smittet, og to af dem er indlagt. To beboere med sygdommen Covid-19 er afgået ved døden.

20 medarbejdere på centret er sendt hjem, efter at de er konstateret smittede. 12 er raskmeldt og tilbage på job igen.

Kommunen har på baggrund af situationen iværksat en omfattende test af i alt 530 beboere på kommunens plejecentre.

De er blevet testet to gange, og resultaterne fra den første test viser ingen tegn på smitte.

Man afventer endnu resultatet af test nummer to.

Spørgsmål: Burde I ikke vente med at genåbne for besøg, til også resultatet af den anden test foreligger?

- Det kan man sige, men vi ser ingen personer med symptomer. Så derfor siger vi, at vi gradvist åbner for besøgende, siger Leif Serup.

Tidligere i forløbet blev der også konstateret smitte på tre skoler i kommunen.

Det førte til, at Hjørring Kommune en overgang skilte sig ud fra landets øvrige kommuner med flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Men nu er kommunen nede på 1-9 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage.

