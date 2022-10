Plejehjemsskandale viser grænsen for ældrepolitik

Endnu en sag om omsorgssvigt på plejehjem får partierne til at stille sig i kø med nye forslag til bedre kvalitet på plejehjemmene. Endnu mere detailstyring er dog gift for regeringens idé om at mindske bureaukratiet på ældreområdet

Dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet” på TV 2 har trukket ældrepolitik ind i valgkampen med et brag, som selv ikke den mest dystre, videnskabelige rapport kunne have forårsaget.

Dokumentaren efterfølger udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden” fra 2020, som viste store omsorgssvigt over for beboeren Else Marie Larsen på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Ligesom den første udsendelse er den nye fra plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune optaget med skjult kamera. Den afslører, at demente og meget skrøbelige beboere udsættes for grove omsorgssvigt og overgreb. De får for eksempel ikke den mad, væske og medicin, de skal have til rette tid, får ikke skiftet bleer og meget andet grelt.