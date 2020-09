Plejesvigt får konsekvenser i Aarhus, bæredygtige kirkegårde blomstrer, og raceuroligheder blusser op i USA

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Endnu en bølge af vrede, vold og afmagt er skyllet over amerikanerne, mens vi andre sov.

I nat dansk tid brød voldsomme demonstrationer ud i delstaten Kentucky i USA, da tusinder af mennesker gik på gaden for at protestere i byen Louisville, selvom der for tiden er udgangsforbud. Mindst to betjente er blevet såret af skud.

Protesterne kommer, efter at delstatens justitsminister meddelte, at ingen betjente bliver sigtet for drabet på den 26-årige Breonna Taylor. Det afgjorde et nævningeting onsdag. Breonna Taylor var en sort kvinde, som blev dræbt af politiskud i sit eget hjem i Louisville i marts, da civilklædte betjente trængte ind for at anholde hendes kæreste.

Siden har hendes død ligesom den sorte mand George Floyds været med til at udløse mange protester mod racisme og politivold i USA og internationalt.

En af de rinde i vandet, der har spredt sig som følge af de mange protester gennem de seneste måneder, er et fokus på stereotyper og diskrimination i USA og resten af verden. Og nu skifter et populært amerikansk ris-mærke navn og udseende efter 80 år på markedet på grund af kritik for racediskrimination. "Uncle Ben's" (Onkel Bens), som mærket hedder lidt endnu, var ét af flere store firmaer, der lovede sine kunder at tage sit navn til overvejelse, efter politidrabet på George Floyd. Også firmaet Pepsi har ændringer i sigte for sit populære mærke af sirup "Aunt Jemima" (Tante Jemima). Det skriver BBC.

Ændringerne sker specifikt for disse to mærker, fordi titler som "onkel" og "tante" blev brugt som nedsættende tiltale af sorte i sydstaterne i USA i stedet for "Hr" og "Fru".

I Danmark har der været fokus på ordet "eskimo" i både is- og museumsbranchen.

Herhjemme er man på nogle af landets kirkegårde begyndt at kunne se effekten af, at flere og flere kirkegårde har besluttet sig for en mere bæredygtig tilgang: græsset får lov at gro, og de døde træer får lov at stå. Men selvom bæredygtighed og biodiversitet på mange punkter er en god ting for naturen, kan mennesker have svært ved synet af det vilde kirkegårdsrum. For omsorg for den afdøde bliver traditionelt udtrykt gennem sirligt trimmede plæner. Vil sørgende kunne forlige sig med det forsømte udseende? Det ser dagbladet Information på.

Da biskop Peter Fischer-Møller holdt tale ved indvielsen af en lokal moské, var det ikke en "leflen for islam", men en lejlighed til at skabe relationer og fortælle om kristendom og kulturarv. Det skriver han i Berlingske som svar på kritik fra Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt. Messerschmidt har for et par dage siden anklaget Peter Fischer-Møller og andre biskopper for en ”dybt upassende leflen for islam” i form af støtte til opførslen af moskéen og opfordret kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) til at skride ind med en reprimande.

Synes du, biskoppens tale var upassende? Du kan læse den ved at klikke her.

Der har i årevis været en ødelæggende mangel på fokus på ældreplejen i Aarhus. Og det vil Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg nu forsøge at gøre noget ved, skriver Aarhus Stifttidende. I dag fremlægger de ni anbefalinger til at genoprette tilliden efter plejesvigt i byen, herunder udskiftning i den øverste ledelse på plejeområdet. Anbefalingerne er konklusionen på en undersøgelse, der blev sat igang efter plejesvigt kom frem i lyset i TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" tidligere i år. Her blev en dement plejehjems beboer for eksempel hævet i en lift over sin seng i flere minutter trods smerter og ønsker om at komme ned.

Kan livet gå videre, når man har mistet et barn? For et år siden døde Rita på kun ét år af modermærkekræft. I dagens Kristeligt Dagblad fortæller hendes mor og far, hvordan sorg kan ødelægge et menneske. Om at falde og rejse sig igen. For hvor godt kan man få det efter det, de har været igennem? Spørgsmålet er velsagtens lige så håbløst, som det er væsentligt: Er der overhovedet livslyst på den anden side? Læs deres historie her.

I England har coronakrisen og nedlukningen af samfundet fået vold mod ægtemænd til at stige. Hjælpeorganisationer med fokus på mænd i voldelige ægteskaber rapporterer om en stigning på hele 60 procent, og at flere af de mænd, der kontakter dem, har været nødsaget til at flygte fra eget hjem og overnatte i bilen eller på gaden. Det kan man læse hos BBC. At corona-situationen får vold i hjem til at stige, er i sig selv ikke ny viden. Overalt i verden har organisationer påpeget en stigning i vold mod både ægtefæller og børn- også herhjemme.