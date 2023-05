Pludselig ændring i motionsvaner kan give unge depressive symptomer

Den første coronanedlukning i foråret 2020 har givet en gruppe forskere en unik mulighed for at undersøge, hvad der sker med unges mentale sundhed ved en pludselig ændring af fysisk aktivitet.

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet kan forebygge en lang række sygdomme og har en gavnlig effekt på både fysisk og mental sundhed.

Men det nye studie fra forskere på Statens Institut for Folkesundhed viser, at de unge, der forblev fysisk aktive under nedlukningen, havde den laveste score, hvad angår angst og depressive symptomer.

- Det der overraskede mig mest, var, at der var så mange af de unge, som faktisk reducerede deres fysiske aktivitetsniveau, siger forskningsleder hos Statens Institut for Folkesundhed Christina Bjørk Petersen.

Studiet kom frem til, at 40 procent af de unge i undersøgelsen var mindre aktive under første coronanedlukning end før, og at de havde dårligere mental sundhed end de unge, der var fysisk aktive.

- Det viser noget om, at det faktisk har en betydning, at du lukker ting ned og begrænser adgang til at dyrke motion, siger forskningslederen.

Undersøgelsen viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem nedgang i fysisk aktivitet og nedgang i mental sundhed.

Men der er dog et "hønen og ægget"-spørgsmål i resultaterne.

Hvorvidt det er dårlig mental trivsel, der gør, at de unge er mindre fysisk aktive, eller det er mindre motion, der skaber mistrivsel, kan hun ikke svare på.

- Vi kan aldrig sige noget med 100 procents sikkerhed. Men det vi kan se, det er, at de unge, der forbliver fysisk aktive, de klarer sig bedre.

I alt deltog 2280 universitetsstuderende fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet i undersøgelsen, hvor de besvare spørgsmål om deres fysiske aktivitetsniveau og mentale helbred.

I studiets konklusion påpeges, at den nye viden kan være vigtig for relevante sundhedsmyndigheder i forbindelse med at håndtere mentale udfordringer efter en pandemi.

