Pludselig kiggede Pape mod kameraet og sagde undskyld. Men var der tale om politisk spin?

Velkommen til denne uges første Morgensamling oven på en weekend, hvor valgkampen er fortsat ufortrødent. Det gjaldt ikke mindst i går aftes, hvor TV 2 inviterede de tre statsministerkandidater til en halvanden time lang debat om stigende priser, skat, sundhed og klima.



Aftenens højdepunkt indtraf, da Søren Pape Poulsen (K) rettede blikket mod kameraet og undskyldte for sin beskrivelse af Grønland som "Afrika på is", en udtalelse, der de seneste dage har mødt voldsom kritik – blandt andet fra flere grønlændere.



"Jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til grønlænderne, fordi jeg sagde noget meget firkantet," lød det fra Pape, der derefter gav ordet videre til statsminister Mette Frederiksen (S):



"Mette Frederiksen, kameraet er der, værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og deres liv."



Om undskyldningen var ærlig, eller om der blot var tale om spin, som skulle lede opmærksomheden over på Mette Frederiksens håndtering af minkskandalen, kan du selv vurdere i klippet her.



I hvert fald bør Pape være varsom. For vælgerne kan efterhånden sagtens gennemskue, om en undskyldning er oprigtig eller kalkuleret spin, som du kan læse i dagens leder.

Socialdemokratiske skattelettelser

Vi bliver hængende i det politiske hjørne en smule længere, for denne weekend præsenterede regeringen deres nye skatteudspil, der byder på noget så sjældent som socialdemokratiske skattelettelser for fire milliarder kroner om året.



Skattelettelserne skal blandt andet finansieres ved at hæve beskæftigelsesfradraget og reformere jobcentrene, og de forventes at give 5000 kroner ekstra til enlige forsørgere og 4200 kroner til familier med to arbejdende voksne om året.



Ifølge DR’s analytiker Jens Ringberg vidner forslaget om, at Socialdemokratiet vil sende et signal om deres villighed til at samarbejde over midten. Men både blå blok og regeringens egne støttepartier forholder sig skeptiske til forslaget.

"Migranternes fader" er blevet helgen

Udlændingespørgsmålet har indtil nu været nærmest fraværende under valgkampen sammenlignet med foregående valg. Men sådan forholder det sig ikke i resten af verden.



I Italien er den højreorienterede politiker Giorgia Meloni, der agter at slå hårdt ned på immigrationen fra Nordafrika, med al sandsynlighed på vej til magten. På den baggrund er det måske ikke helt tilfældigt, at pave Frans denne søndag kanoniserede den italienske biskop Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), også kendt som "migranternes fader", til helgen.



"Udelukkelsen af migranter er en skandale, faktisk er det kriminelt. Det får dem til at dø foran os. Og derfor er Middelhavet i dag verdens største kirkegård", sagde paven ifølge Reuters under kanoniseringen med henvisning til de tusindvis af migranter, der er druknet i forsøget på at nå Europa.

Pave Frans under kanoniseringen på Peterspladsen.

Foto: Vatican Media/Reuters/Ritzau Scanpix.

Rusland udsat for ukrainsk "terror"

Blot to uger efter sabotagen mod Nord Stream-gasledningerne i Østersøen er Ruslands infrastruktur igen under angreb. Denne gang er der tale den 19-kilometer lange Kertj-bro, der blev bygget efter annekteringen af Krim-halvøen i 2014 for at holde Rusland og Krim "landfast".



Søndag aften beskyldte præsident Putin Ukraine for at stå bag angrebet, som han beskriver som "en terrorhandling". Broen har enorm strategisk betydning og fragter 15.000 køretøjer mellem Krim og Rusland dagligt - herunder militært personel og grej.

Ifølge Kristeligt Dagblads udenrigskommentator Jens Worning er sabotagen mod Kertj-broen en katastrofal ydmygelse for Rusland. Og det kan få alvorlige konsekvenser for Putins inderkreds.

Hackerangreb og blodrøde springvand

I Iran fortsætter de voldsomme protester mod landets regime, som blev udløst for en måned siden, da 22-årige Mahsa Aminis døde i det moralske politis varetægt. Og demonstranterne bliver mere og mere opfindsomme.

Meget tyder på, at der var tale om et hackerangreb, da nyhederne på Irans statskanal lørdag aften blev afbrudt af et fotografi af landets religiøse leder, Ali Khamenei, med et sigtekorn i ansigtet. Billedet var ifølge CNN akkompagneret af fire fotografier af iranske kvinder, som har mistet livet under demonstrationerne.



Og fredag var kreative demonstranter ifølge The Washington Post også på spil, da vandet i en række springvand i landets hovedstad Teheran pludselig blev blodrødt.

"Menneskeæderen" mødte sit endeligt

Om floderne i den indiske landsby Sitaltola Baluwa i Champaran-regionen også var blodrøde, melder historien intet om. Men det var i hvert fald et blodigt kapitel, som fik sin afslutning, da en tiger, der angiveligt har slået mindst ni mennesker ihjel, blev skudt af indiske myndigheder i lørdags. Det skriver BBC.

Tigeren, som har fået navnet "menneskeæderen fra Champaran" har længe hærget området omkring tigerreservatet Valmiki. Og efter flere fejlslagne forsøg på at bedøve dyret blev omkring 200 betjente – og to elefanter – til sidst sat ind for at slå tigeren ihjel.

Indien har ifølge BBC problemer med tigre, der hvert år dræber omkring 50 mennesker, da de beskyttede reservater ikke vokser lige så hurtigt som tigrenes population.