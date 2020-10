Polen krydser smittegrænse - rejser kan blive frarådet

Polen har onsdag krydset smittegrænse, hvilket kan betyde, at rejsevejledningen snart bliver ændret.

Det snerper efterhånden til med lande, som man kan rejse til med god samvittighed uden at skulle bekymre sig om at gå imod Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Onsdag har Polen har krydset grænsen for, hvor meget smitte de danske myndigheder accepterer for at anbefale rejser til landet.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Polen har over den seneste to ugers periode i gennemsnit haft 31 smittede per 100.000 indbyggere om ugen, viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag klokken 16 sine rejsevejledninger, men det har hidtil været baseret på tal, som er trukket om tirsdagen.

Det er derfor uvist, om rejsevejledningen for Polen allerede bliver ændret i denne uge, eller om det først bliver gældende fra næste uge. I så fald kan billedet også nå at ændre sig, hvis der sker et fald i smittetallene.

Sverige har onsdag også krydset smittegrænsen på 30 smittede per 100.000 om ugen.

Når Sverige har krydset smittegrænsen, betyder det dog ikke, at Udenrigsministeriet vil fraråde rejser til hele landet.

I stedet vil man gå over til en regionsopdelt model, hvor det vil være smitten i hver enkelt region, der afgør, om rejser er en god idé. Det er en model, som kun er gældende for de nordiske lande.

Efterhånden er der kun ganske få lande, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til.

I øjeblikket er det foruden Sverige og Polen anbefalelsesværdigt at rejse til Italien, Bulgarien, Grækenland, Cypern, Liechtenstein, Norge og Tyskland.

I Norge er der dog krav om karantæne, hvis man krydser grænsen, og i Tyskland er der et lignende krav for indrejsende fra Region Hovedstaden.

Rejsevejledningerne er anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Hvis man rejser til et land, hvor der frarådes rejser, er opfordringen fra myndighederne at gå 14 dage i isolation, når man kommer hjem.

/ritzau/