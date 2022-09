Polen planlægger at åbne atomkraftværk tæt på Danmark

Polen har sendt planer om et nyt atomkraftværk tæt på Danmark i international høring.

Det skriver netmediet polennu.dk lørdag.

Det planlagte atomkraftværk skal opføres under 100 kilometer fra Bornholm i den nordlige region Pommern, hvor også byen Gdansk ligger. Atomkraft indgår i Polens energiplan for 2040.

Polen er del af en konvention, som forpligter landet til at invitere til høringssvar, når et projekt potentielt kan medføre grænseoverskridende påvirkninger af miljøet.

Invitationen til høring betyder, at blandt andet den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer har mulighed for at blive hørt i forhold til projektet.

Det er Miljøstyrelsen, der skal stå for høringen, oplyser styrelsen.

Efter planerne skal byggeriet begynde i 2026 og værket stå færdigt i 2033.

Meddelelsen om invitationen til høringssvar kommer, få dage før statsminister Mette Frederiksen (S) skal rejse til Polen.

Der skal hun deltage i åbningen af gasledningen Baltic Pipe, som skal gøre Polen uafhængig af russisk gas. Åbningen af gasledningen finder sted tirsdag.

Statsministeren deltager sammen med den polske premierminister og den norske statsminister. Også klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) deltager ved ceremonien.

/ritzau/