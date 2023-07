Politi: Årets Roskilde Festival har været rolig

Det har indtil videre været en rolig Roskilde Festival set med politiets øjne - lidt mere rolig end sidste år.

Det fortæller vicepolitikommissær ved Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvkvist lørdag.

- Det har været meget roligt set fra vores perspektiv. Det kan vi se på de sager, vi har beskæftiget os med i løbet af festivalen. Det har været til at overse, hvad der har været af deciderede straffesager, siger han.

Politiet har i alt modtaget to anmeldelser om voldtægt på årets Roskilde Festival, der hvert år samler 130.000 mennesker. Sidste år modtog de otte i løbet af festivalen.

Men Kim Løvkvist understreger dog, at kredsen ofte modtager en stor del af anmeldelserne, når festivalen er slut.

- To tredjedele af sagerne bliver først anmeldt, når folk er kommet hjem. Så det er jo ikke helhedsbilledet, men vi synes, at der har været bedre styr på det i år, siger han.

Det er særligt tyverisager, som politiet har skullet håndtere. De store, transportable højttalere af mærket Soundboks har været slået stort op i medierne.

Det er nemlig en god historie, hvis festivalgæsterne lykkes med at stjæle dem tilbage, siger Kim Løvkvist.

- Men i går havde vi kun modtaget ti anmeldelser om stjålne soundbokse i alt. Så det har været småtterier, siger han.

At der har været begrænset med straffesager, kan ifølge Kim Løvkvist skyldes et godt samarbejde mellem politiet og festivalen.

- Festivalen har selv håndteret rigtig mange ting, hvor det ikke har været nødvendigt at inddrage politiet. Så det er en kombination af politiets og festivalens samarbejde, og at folk er indstillede på, at det er en festlig begivenhed.

- Vi kender jo ikke det endelige billede. Men det er sådan, det ser ud nu, siger han.

Sikkerhedschef på Roskilde Festival Morten Therkildsen genkender billedet af, at det har været en tryg festival.

Han påpeger, at han ser en stor ansvarlighed blandt festivalgæsterne.

- Jeg oplever, at de nye generationer er meget ansvarlige og passer på hinanden, også når der måske er blevet drukket nogle øl. De vil virkelig fællesskabet.

- Vi ser også en tendens blandt unge, hvor flere vælger at drikke mindre eller måske slet ingen alkohol, siger han.

Den gennemsnitlige festivaldeltager er 24 år, og derfor sætter de unge et stort aftryk på festivalen.

Blandt festivalens tiltag er opfordringer til at drikke mindre, salg af ikke-alkoholiske drikkevarer og dialogpunkter. Dialogpunkter er steder, hvor man kan gå hen og tale med fagpersoner, hvis man har oplevet noget ubehageligt.

- De unge kender godt den nye lov om samtykke. Og den har været med til at skabe en dialog i samfundet, siger han.

- Vores deltagere vil hinanden det bedste. Der er ikke nogen, der står op om morgen, fordi de vil nogen noget ondt. De kommer på Roskilde Festival, fordi de faktisk har lyst til at være en del af fællesskabet, siger Morten Therkildsen.

Roskilde Festival slutter natten til søndag, hvor Lizzo lukker Orange Scene.

/ritzau/