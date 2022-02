Politi advarer: Børn deler seksuelle videoer af sig selv

Børn helt ned i seksårsalderen publicerer indhold med dem selv med seksuelle undertoner.

Sådan lyder advarslen fra Rigspolitiets særlige enhed National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

NSK har oplevet flere sager, hvor børn helt ned til seksårsalderen frivilligt og helt på egen hånd har lavet seksuelle videoer med sig selv og uploadet dem til platforme som YouTube, Instagram og TikTok.

Politikommissær Flemming Kjærside fra NSK kalder det en bekymrende udvikling, som forældrene skal være med til at stoppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt normalt at børn udforsker deres egen seksualitet og leger sexlege, men det bliver lidt farligt, når legen ender på internettet, hvor alle andre kan følge med.

- Noget af det vi har set kan barnet ikke selv have fundet på, og vi har en teori om, at børnene i nogle tilfælde blot kopierer noget, de har set på pornosider, siger Flemming Kjærside i politiets meddelelse.

Han nævner som et eksempel en video, hvor børnene taler direkte til kameraet om, hvad der skal foregå. I en anden optagelse advarer tre mindreårige drenge om, at "denne video kun er for voksne over 18 år".

Ifølge politiet fjerner platformene som regel hurtigt denne type uploadede videoer og anmelder det til politiet. Men en video kan nå både at blive set og kopieret, før den fjernes, lyder advarslen.

Politiet har kendskab til ti konkrete sager, men advarer om fænomenet nu for at forhindre det i at eskalere.

/ritzau/