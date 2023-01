Politi og beredskab advarer om voldsomt vejr den kommende tid

Tirsdag forventes et kraftigt regnvejr at ramme fra vest. Fredag forventes snestorm at ramme dele af landet.

Tirsdag aften forventes et kraftigt regnvejr at ramme Danmark fra vest. Det har fået Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til at udsende en varsling om voldsomt vejr i dele af Jylland.

Det har fået både Beredskabsstyrelsen og flere politikredse til at advare borgerne om det forestående vejr.

- Beredskabsstyrelsen følger situationen og er klar til at rykke ud fra vores seks beredskabscentre, hvis der bliver behov for vores assistance. Husk at gøre din bolig klar, skriver styrelsen på Twitter.

En prognose fra DMI viser, at der fra mandag til mandag kan falde op mod 90 millimeter regn i Jylland. Mandag advarede DMI om, at de store mængder nedbør kan skabe oversvømmelser.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der en række ting, man som borger selv kan gøre i forbindelse med voldsomt vejr såsom skybrud eller kraftig regn i længere tid.

Det er blandt andet at lukke af og dække til ved på bygninger, være klar med sandsække og lignende og lede vandet væk, når der er skybrud eller kraftig regn i længere tid.

- Det kan give problemer med forsyningen af el, vand og varme, it-tjenester og telefonnettet. Hvis du har en kælder, er der risiko for, at den kan blive oversvømmet.

- Men du kan med få, enkle forholdsregler forebygge de værste skader, står der på beredskabets hjemmeside.

Ud over varslet om voldsomt vejr fra tirsdag til onsdag har DMI også udsendt et forvarsel for en snestorm, der kan ramme landet fredag. Her er udsendt varsel om risiko for farligt vejr i dele af Nord- og Østjylland og store dele af Sjælland.

Varslet gælder fra 03 til 18 fredag. Ved farligt vejr bør man være forberedt på, at det kan påvirke ens omgivelser og forstyrre trafik og forsyning, skriver DMI.

/ritzau/