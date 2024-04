Politi spærrede af ved Børsen - frygtede kollaps af stilladset

Politiet spærrede søndag aften af ved Børsen i København, efter at der var kommet en stormskade på stilladset ved bygningen.

Der var fare for, at stilladset kunne vælte, lød bekymringen.

Lidt efter klokken 22 er afspærringen blevet ophævet, oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Til Ritzau oplyser vagtchef Michael Andersen omkring klokken 22.30, at der ikke længere er fare for et kollaps af stilladset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen er kommet til skade, og et stilladsfirma er nu ved at udbedre skaden, siger vagtchefen.

Som udgangspunkt er der ikke længere fare for, at bygningen kan blive beskadiget grundet stormskaden, siger Michael Andersen videre.

Han oplyser ikke nogen tidshorisont for, hvor længe stilladsfirmaet vil være til stede ved Børsen.

Firmaets medarbejdere skal blandt andet fjerne dele af stilladset.

Det er dog ikke noget, der vil være til hindring for trafik på den nærliggende vej, siger vagtchefen.

Derfor er det blevet besluttet at fjerne afspærringen.

Børsen er omgivet af et stillads som følge af et restaureringsarbejde, der blev påbegyndt i 2022.

Den 16. april udbrød der brand i den historiske bygning, og halvdelen af den står nu som en brandtomt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har man arbejdet på at fjerne stilladset, fordi det udgjorde en risiko for skader på den del af den knap 400 år gamle bygning, der ikke var brændt.

Flere gange siden den 16 april er gløder blusset op i den udbrændte del af Børsen.

Det har betydet, at beredskab har været til stede løbende for at kunne efterslukke de små brande.

Det står endnu ikke klart, hvad der har forårsaget branden på Børsen.

Politiet skal efterforske sagen og bruger i den sammenhæng blandt andet brandteknikere.

Det er Nationalt Kriminalteknisk Center, der står for den tekniske del af efterforskningen. Københavns Politi står for den taktiske del.

Politiet har tidligere afvist at forholde sig til eventuelle hypoteser om årsagen til branden.

/ritzau/