Politibetjent bliver næstformand i Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har fået ny næstformand.

På et hovedbestyrelsesmøde lørdag blev Majbritt Birkholm valgt til posten, oplyser DF-formand Morten Messerschmidt i sit nyhedsbrev søndag.

- Majbritt har igennem de seneste år vist sig som en hårdtarbejdende, loyal, positiv og engageret politiker i Dansk Folkeparti – både politisk og organisatorisk.

- Og jeg føler mig overbevist om, at hun vil fylde posten som partiets næstformand ud med stor dedikation og passion, siger Morten Messerschmidt i nyhedsbrevet.

Majbritt Birkholm, der i forvejen var medlem af hovedbestyrelsen, blev i august sidste år præsenteret som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds. Det skete på partiets sommergruppemøde.

Ved sommergruppemødet blev det også meldt ud, at hun skulle være formand for et udvalg, der skulle udvikle blandt andet retspolitikken i partiet.

Morten Messerschmidt fortalte dengang, at han havde fået øjnene op for Majbritt Birkholm via hendes baggrund som politibetjent.

I politiet har hun blandt andet arbejdet som efterforsker i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Det lykkedes ikke for Majbritt Birkholm at komme i Folketinget ved valget 1. november sidste år.

Hun fik 1047 personlige stemmer ved valget, men Dansk Folkeparti opnåede ingen mandater i Vestjyllands Storkreds.

/ritzau/