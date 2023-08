Politiet er overrasket over lav ventetid ved grænseovergange

Efter en lørdag med lange ventetider ved de dansk-tyske grænseovergange er trafikken søndag gledet uden væsentlige forsinkelser.

Det melder Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Ventetiden har været noget lavere i dag end forventet. Det skyldes, at der har været mindre trafik end forventet, siger Jeppe Kjærgaard, leder af udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

På det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter - har politiet løbende opdateret ventetiden. Her har ventetiden maksimalt lydt på 10 minutter, mens det meste af dagen er foregået uden forsinkelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som følge af et øget trusselsniveau efter flere koranafbrændinger har politiet fået til opgave at skærpe grænsekontrollen.

Derfor skal bilisterne sænke farten, når de ruller over grænsen.

Her skal der fremvises pas, og hvis politiet ser manglende rejsehjemmel eller mistænkelige forhold, trækker de bilisten til side.

Det er den manøvre, der lørdag gav ventetid på op til en time for trafikanter ved grænsen.

Derfor opfordrede politiet til, at bilisterne rejste i ydertimerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om de har lyttet, eller om der blot har været færre rejsende søndag, ved politiet ikke.

- Men jeg kan se, at i de travleste perioder midt på dagen har der været noget mindre trafik end forventet, siger Jeppe Kjærgaard.

- Jeg vil blot nøjes med at glæde mig over, at vi har kunne afvikle trafikken på en fornuftig måde i dag.

/ritzau/