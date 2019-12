Politiet finder sjældent frem til julens ubudne gæster

Igen i år blev juledagene højtid for indbrud i private hjem. Men det er kun cirka én ud af tyve anmeldelser af indbrud på landsplan, der opklares. Og det er langt fra tilstrækkeligt, lyder kritikken fra DF

Der er ikke kun indbudte gæster, som har været forbi danskernes hjem i juletiden. Julen er kendt som højsæson for indbrud i private boliger, og mange har igen i år fået skår i juleglæden ved at komme hjem fra julefest til synet af smadrede ruder, brækkede dørkarme og manglende værdier. I år har politiet således modtaget 960 anmeldelser om indbrud i boliger siden den 20. december. Det viser en oversigt fra Rigspolitiet. Antallet er lavere end sidste år, hvor 1016 indbrud i boliger blev meldt i samme periode, og ifølge tal fra Rigspolitiet er indbrud i private hjem generelt aftaget over de seneste 10 år.

Det er dog stadig sjældent, at politiet finder frem til, hvem de lange fingre tilhører, når først tyven har været inde og rode i private ejendele.

Kun 5,2 procent af alle indbrud i private hjem opklares, viser en undersøgelse foretaget af DR på baggrund af en aktindsigt hos Rigspolitiet tidligere på året. Og det er slet ikke godt nok, hvis man spørger retsordføreren for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.

”Det, at der har været fremmede i hjemmet, er enormt intimiderende og voldsomt forstyrrende. Det er simpelthen uholdbart, at så få indbrud bliver opklaret. Danskerne betaler en høj skat, og så må man forvente, at velfærdssamfundet fungerer, herunder at politiet kommer ud, når der er brug for dem.”

Politiet har dog i forvejen mere end rigeligt at se til, fortsætter Peter Skaarup. En større indsats for forebyggelse og opklaring af indbrud kræver derfor, mener han, at politistyrken øges hurtigst muligt.

”Det er for mig at se meget uheldigt, at regeringen har udskudt politiforliget til næste år. Det har høj prioritet fra Dansk Folkepartis side, at vi øger politistyrken med 300 betjente årligt over det næste årti, dels for at sikre grænsekontrollen, men også for at hjælpe helt almindelige danskere, der har haft indbrud,” siger han.

Kasper Roug (S) er medlem af retsudvalget for Socialdemokratiet. Han medgiver, at det er et problem, at ikke flere indbrud opklares. Men blandt andet derfor er der nu sat flere penge af til politiet i den nye finanslov, siger han.

”Overordnet har vi bemidlet flere ressourcer til politiet, og så har vi en forventning om, at politiet prioriterer ressourcerne bedst muligt. Men helt principielt skal vi da helt klart på langt sigt have gjort noget ved, at så få indbrud opklares, for det er jo ekstremt ubehageligt for de borgere, det går ud over.”

Hos Rigspolitiet glæder man sig over, at indbrudsstatistikken generelt følger en nedadgående kurve, fortæller pressechef Thomas Kristensen. Man er dog samtidig ikke blind for den lave procent af indbrud, der opklares.

”Der er blevet en større bevidsthed om at forebygge indbrud, og det glæder vi os over. Men når det er sagt, så har vi en klar ambition om at få fat i kraven på flere indbrudstyve, når skaden er sket,” siger Thomas Kristensen.

Fra 2020 vil man derfor arbejde mere målrettet på at få fat i indbrudstyvene ved at prioritere indsatsen anderledes, fortsætter han.

”Der arbejdes på forskellige fronter for, at politiet kan give det en nøk mere, når det drejer sig om opklaring af indbrud. Men hvordan indsatsen i det nye år helt konkret udformer sig, kan jeg ikke sige mere om på nuværende tidspunkt.”

Ifølge Trygfondens Tryghedsmåling fra 2017 er hver fjerde dansker bekymret for indbrud i eget hjem. I 2004 gjaldt det blot hver tiende, så selvom indbrudsstatistikken er faldende, gør det samme sig ikke ligefrem gældende for frygten for ubudne gæster.

”Utrygheden har generelt været stigende, og de seneste år har den stagneret på et højt niveau,” fortæller Britt Wendelboe, der er projektansvarlig for kampagnen BoTrygt, som Trygfonden og Realdania står bag i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videnscentret Bolius. Kampagnen har til formål at nedbringe antallet af indbrud i danske hjem, så det kommer på niveau med vores nabolande. Risikoen for at blive ramt af indbrud er nemlig næsten tre gange så stor, når man bor i Danmark, som den er, hvis man er bosat i Sverige eller Norge.

Ifølge Britt Wendelboe er det dog ikke alene en stigning i antallet af opklaringer fra politiets side, der skal til, for at trygheden øges blandt danskerne.

”Ud fra vores undersøgelser kan vi se, at det øger trygheden, når man er i stand til selv at handle. Det vil sige, når man kan gøre noget for at sikre sit eget hjem. Blandt andet kan man øge trygheden via nabohjælp, som har vist sig at kunne forebygge op imod hvert fjerde indbrud.”