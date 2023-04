Politiet kan ikke garantere køfri grænsekontrol i fremtiden

Der vil være færre kontroller for indrejsende ved grænsen fra Tyskland, fordi regeringen i fremtiden lemper grænsekontrollen, som var varet i omkring syv år.

Politiet forventer, at livet for de indrejsende bliver nemmere, men kan ikke garantere, at der ikke vil kunne opstå kø, som der er sket flere somre i træk.

- Vi forventer en mere smidig afvikling af trafikken over grænsen, når vi reducerer kontroltrykket og udvider det område i Frøslev, der anvendes til kontrol.

- Det betyder ikke, at der ikke længere vil kunne opstå kø ved grænsen i spidsbelastningsperioder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Biler vil fortsat skulle ned i fart, ligesom der fortsat alene vil være det samme antal spor til rådighed, siger politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Regeringen har fredag meddelt EU-Kommissionen, at grænsekontrollen mod Tyskland fra 12. maj bliver omlagt.

Det bliver i en ny form, hvor der i højere grad fokuseres på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne frem for indrejsekontrol.

Det ventes at frigøre en række betjente til andre opgaver. Det er cirka 85 årsværk, der frigøres. De 20 afsættes til udlændingekontrol og de resterende 65 årsværk til opgaver i grænsebaglandet.

Men det vil tage tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En sådan omlægning vil tage tid, da det både handler om uddannelse, indkøb af materiel og andet.

- Men på sigt forventer vi, at ændringen vil betyde, at vi styrker kriminalitetsbekæmpelsen i baglandet, siger politidirektør Frits Kjeldsen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Grænsekontrollen ophæves samtidig mod Sverige.

/ritzau/