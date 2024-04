Politiet lukker technofest på Christiania

En person er anholdt og sigtet for at have kastet en flaske, efter at politiet ryddede en technofest på Christiania lørdag morgen.

Det fortæller Simon Hansen, der er leder af den operative indsats på Christiania.

- De, der holdt festen, havde været i gang hele natten. Derfor var de også med på, at festen stoppede, efterhånden som dagslyset brød frem, siger han til Ritzau.

- Men der var en enkelt, der ikke forstod, at festen var slut, så vi oplevede, at der blev kastet med en flaske.

Lørdag skal Pusher Street på Christiania graves op.

Politiet har derfor været til stede siden klokken 7 lørdag morgen for at rydde og afspærre området med hashboder.

Eftersom technofesten blev holdt inden for området med hashboder, besluttede politiet at lukke festen.

Der var ifølge politiet 30 til 40 personer, som deltog i festen, da politiet mødte op på Christiania.

- Ud over det enkelte flaskekast foregik det stille og roligt og i god orden, siger Simon Hansen.

Politiet kommer til at være til stede på Christiania, mens Pusher Street graves op. Med særlig fokus på eventuel hashhandel.

- Vi er selvfølgelig særligt opmærksomme på, hvor stædige de, der står for at sælge hash, er. Om der er nogen, der har tænkt sig at sælge alligevel. Måske ikke lige ved Pusher Street, men i yderområderne af Christiania, siger Simon Hansen.

Overordnet set forventer politiet, at dagen kommer til at forløbe sig roligt.

- Vi forventer, at det bliver stille og roligt, og jeg tror også, at det bliver en glad og positiv dag. Man kan godt mærke, at der er en god stemning herude, og der er en vis forløsning i forhold til, at vi er nået hertil, siger Simon Hansen.

På et fællesmøde på Christiania den 27. august sidste år blev det besluttet, at Pusher Street skulle lukkes.

