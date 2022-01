Ifølge mediet Version2 må politiet fra 1. februar gemme almindelige bilisters oplysninger i to måneder.

Politiet må snart gemme alles nummerplade-info i to måneder

For fremtiden vil politiet få lov til at gemme oplysninger om helt almindelige bilisters færden, fanget via det automatiske nummerplade-genkendelsessystem, dobbelt så længe som hidtil.

Det skriver mediet Version2, der har fanget ændringen i et udkast til den bekendtgørelse, der vil gøre det muligt. Ifølge Justitsministeriet forventes den at træde i kraft 1. februar.

- Som udgangspunkt skal man ikke gemme data om borgeren, medmindre det tjener et konkret formål. Det ligger som et grundprincip i retten til privatliv og databeskyttelse.

- Med det nye forslag lægges der op til en væsentligt udvidet indsamling og anvendelse af personoplysninger, og dermed et mere intensivt indgreb i retten til privatliv og databeskyttelse, siger seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Rikke Frank Jørgensen til Version2 om ændringen.

Nummerpladerne bliver scannet af en lang række nummerpladescannere i eksempelvis byer og ved grænsen.

Her bliver der indsamlet "fotos af køretøjet og oplysninger om nummerpladen, optagelsestidspunktet og køretøjets position".

De bliver så kørt igennem et register over eftersøgte nummerplader.

Men informationer også om biler, der ikke er eftersøgte - i lingoen kaldet "no-hit", kan også blive gemt, hvis det sker som led i en "målrettet politiindsats". Avisen Information har tidligere beskrevet, at det dog tolkes endog meget bredt af Rigspolitiets jurister.

Tidligere har der været krav om, at informationerne maksimalt måtte gemmes i 30 dage. Men det bliver altså nu udvidet til 60 dage.

Nummerpladescanningen, ANPG, blev indført i 2016 og er siden da udvidet markant med flere scannere landet over.

Allerede dengang mødte systemet kritik. Til Version2 sagde formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund:

- Vi er godt på vej til at lave en fuldstændig registrering af bilisters færden, hvor man indsamler oplysninger om alle borgere, hvor hovedparten er fuldstændig uskyldige.

Justitsministeriet oplyser, at det ikke umiddelbart har en kommentar til Version2's historie.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har tidligere i anden anledning sagt, at han mener mere overvågning giver mere frihed for borgerne.

/ritzau/