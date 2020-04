Politiet med opfordring til borgere: Spred påskeindkøbene ud

Det er vigtigt, at borgere tager visse forholdsregler, når de skal ud at handle i påskeferien, siger politiet.

Påsken står for døren, og det får politiet til at komme med en ekstra opfordring til borgerne, inden mange drager på påskeferie.

Blandt andet opfordrer Rigspolitiet til, at man udnytter dagligvarebutikkernes forlængede åbningstider for at undgå kødannelser, og at mange mennesker samles på et sted.

Det skal hjælpe med at minimere risikoen for spredning af coronavirus.

- Der er altså flere dage at handle på, så ingen grund til indkøbspanik, siger Anders Frandsen, der er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet.

- Sørg for at have god tid, køb gerne ind på skæve tidspunkter, følg butikkens anvisninger og vis hensyn over for ældre og udsatte, når du drager ud for at fylde indkøbskurven, siger han.

/ritzau/