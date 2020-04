Politiet overvejer at lukke populære steder i påsken

Rigspolitiet kan lukke områder, hvis for mange mennesker samles. Det kan ske i påsken, skriver rigspolitiet.

Rigspolitiet oplyser i en pressemeddelelse, at man overvejer at lukke specifikke områder som parker, broer eller pladser, hvis for mange mennesker er forsamlet der.

Det sker op til påske, hvor politiet tidligere har sagt, at de frygtede for mange mennesker forsamlet.

- Et opholdsforbud er en ekstra mulighed for at stoppe smittefare et sted, hvor folk bliver ved at være for tæt på hinanden.

- Det vil typisk være efter de situationer, hvor vi flere gange har spredt forsamlingen med et påbud. Det er et nyt redskab i værktøjskassen, som vi vil bruge, hvis folk ikke forstår at følge reglerne, skriver rigspolitichef Thorkild Fogde.

Muligheden for at lukke områder, der anses som særlige risikozoner, blev indført i den hastestramning af epidemiloven, der blev vedtaget i Folketinget i marts.

Konkret fik politiet lov til at bruge loven i en bekendtgørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) den 4. april. Bekendtgørelsen varer til 18. april.

Rigspolitiet skriver, at der "nogle steder" har været problemer med, at politiet har måttet vende tilbage til det samme sted mange gange for at få folk til ikke at forsamle sig.

Hvis der er udstedt forbud mod at opholde sig på et sted, kan det give en bøde på 2500 kroner at bryde det. Mere, hvis det gentager sig.

Loven giver hjemmel til at lukke specifikke, begrænsede områder. Og giver altså ikke politiet mulighed for at lukke for hele bydele eller byer.

/ritzau/