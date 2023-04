Politiet sætter ind mod spirituskørsel i påsken

I den kommende tid, hvor mange skal til påskefrokost, sætter politiet særligt fokus på spiritus- og narkokørsel.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

- Spritkørsel er uacceptabelt, og det er noget, som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet.

- Målet med vores indsats er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation, ifølge meddelelsen.

Ifølge Rigspolitiet sætter alt for mange bilister sig bag rettet, selv om de er i tvivl om, hvorvidt de er påvirkede af alkohol eller narkotika.

- Det betyder desværre ulykker på vejene, hvor personer kommer til skade eller mister livet. Hvis man er det mindste i tvivl om sin promille, bør man lade bilen stå, understreger Christian Berthelsen.

Perioden med det øgede fokus fra politiet løber fra 3. april til og med 10. april.

Antallet af spiritusulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne har over en årrække været faldende. Ifølge tal fra Vejdirektoratet er den positive udvikling dog stagneret.

I 2013 blev 41 dræbt, og 265 kom alvorligt til skade, mens tallene i 2021 lød på 26 dræbte og 174 tilskadekomne i forbindelse med spiritusulykker.

Generelt er der i hver femte dødsulykke spirituspåvirkede trafikanter indblandet, og der er cirka ti gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad. Risikoen stiger eksplosivt med stigende promille, skriver Rigspolitiet.

Spiritusulykker sker oftest fredag, lørdag eller søndag om aftenen eller om natten. Der er flest spiritusulykker i sommer- og efterårsmånederne.

Antallet af påvirkede bilister er størst blandt unge og midaldrende.

