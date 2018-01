Politiet sigter flere for ulovligt ophold

Et stadigt stigende antal udlændinge bliver sigtet for ulovligt ophold i Danmark. Alligevel lever mange tusind udlændinge fortsat under politiets radar.

Sjældent har så mange udlændinge som nu fået problemer med ordensmagten for at opholde sig i Danmark uden tilladelse.

Det viser tal fra Rigspolitiet.

I 2016 blev 1618 personer sigtet for ulovligt ophold. Det svarer næsten til en firedobling i forhold til ti år tidligere, hvor 440 blev sigtet.

Men 1618 udgør fortsat kun en mindre del af det samlede antal udlændinge, der opholder sig illegalt i landet.