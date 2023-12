Politiet skal stoppe cykeltyverier med flere vilkårlige tjek

Regeringen vil give politiet mulighed for at stoppe cyklister på cykelstien og tjekke stelnumre uden konkret mistanke om, at en cykel er stjålet.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Tiltaget skal bane vejen for stikprøvekontroller, hvor politiet vilkårligt tjekker cyklers stelnumre. Dermed kan det se, om cyklerne er meldt stjålet.

Det har politiet ikke mulighed for, som loven er i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her bliver cyklister ved større kontrolindsatser for eksempel tjekket for, om de har lys på. Imens må stelnummeret kun tjekkes, hvis der er en mistanke om, at cyklen er stjålet.

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) er intentionen, at tiltaget skal være med til både at opklare og forebygge cykeltyverier.

- Man skal kunne opklare nogle af de mange cykeltyverier, der finder sted, men jo også gøre sådan, at folk er lidt mere agtsomme, når de køber en cykel på nettet.

- Det kunne være, at man skulle gøre sig lidt umage med at tjekke, om en cykel er meldt stjålet, siger han til DR.

Ifølge Justitsministeriet modtog politiet på landsplan mere end 47.000 anmeldelser om cykeltyveri sidste år.

Det er en stigning på en tredjedel i forhold til året før - i 2021.

Tendensen med "det høje antal cykeltyverier" er ifølge ministeriet fortsat ind i 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Således har 34.392 borgere meldt deres cykel stjålet i de første tre kvartaler af året.

Justitsministeriet nævner ikke, hvor meget tiltaget skal nedbringe antallet af cykeltyverier generelt.

Direktør i Cyklistforbundet Kenneth Øhrberg Krag mener, at det "vil afholde tyvene fra at stjæle cykler", hvis politiet får "nye beføjelser", for så er "risikoen for, at du bliver stoppet" større, siger han til DR.

Ifølge justitsministeren er tiltaget et af flere, som regeringen vil præsentere i den kommende tid, der har fokus på kriminalitet, "som skaber utryghed og er til gene i danskernes hverdag".

- Vi ønsker fra regeringens side at sætte hårdere ind over for kriminalitet, der på papiret måske kan virke mindre alvorlig, men som er udbredt og et problem for de mange danskere, der bliver ramt, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen. Han uddyber det ikke nærmere.

/ritzau/