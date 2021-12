Politiet skal undersøge prøveforløb på skole nær Aarhus

Undersøgelse peger på, at tavshedspligt i forbindelse med prøveforløb er brudt på Søndervangskolen nær Aarhus.

Aarhus Kommune beder nu politiet om at undersøge prøveforløb på Søndervangskolen i forstaden Viby.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Politiet skal undersøge, om tavshedspligten er blevet overtrådt i forbindelse med prøveforløb på skolen.

Det sker, efter at konsulentfirmaet Pluss Leadership 14. december har afleveret en undersøgelse. Den peger på, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af de fag, eleverne skal til prøve i, er blevet brudt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tavshedspligt er fastlagt i folkeskoleloven og en overtrædelse af den er i strid med straffeloven, lyder det i pressemeddelelsen.

- Som undersøgelsen afdækker, så tyder noget på, at nogen har overtrådt tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid.

- Undersøgelsen peger dog ikke på enkeltpersoner. Derfor har vi nu overladt sagen til politiet med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en efterforskning.

Det siger Martin Østergaard Christensen. Han er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Rapporten fra Pluss Leadership peger desuden på et grundlæggende dårligt arbejdsmiljø på skolen og fejl i afviklingen af de årlige prøver, som kan have givet eleverne bedre karakterer, end de ellers ville have fået.

Skolen, der hovedsageligt har tosprogede elever, blev fremhævet for elevernes gode eksamensresultater.

En gruppe lærere kritiserede dog forholdene på skolen og anklagede skolens ledelse for på nogle områder at have snydt sig til de gode resultater.

Forløbet førte til, at den mangeårige leder, Rani Hørlyck, i oktober forlod skolen. Samt at den eksterne undersøgelse blev sat i værk.

Undersøgelsen finder det blandt andet bevist, at en viceskoleleder i 2016 fortolkede eksamensreglerne således, at skolens elever i kraft af deres sociale baggrund skulle have lov til at få ekstra tid ved de skriftlige prøver.

/ritzau/