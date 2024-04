Politiet står klar ved opgravning af Pusher Street

Hashhandel og organiseret kriminalitet skal være et afsluttet kapital for Pusher Street på Christiania i København.

Lørdag bliver gaden gravet op, brosten for brosten.

Politiet vil være til stede allerede fra morgenstunden, men i sidste ende er det christianitterne og Københavns Kommunes dag.

Det siger vicepolitiinspektør Simon Hansen hos Københavns Politi.

- Den første del af vores indsats er at rydde Pusher Street for hashboder, hvis der er nogle. Når vi er færdige, er det vores tanke, at vi vil sørge for god ro og orden.

- Det giver et billede af, hvordan det næste lange stykke tid kommer til at se ud. Vi vil være der i det omfang, som er nødvendigt, for at sørge for, at hashhandlen ikke genetablerer sig.

Siden 80'erne har Pusher Street dannet ramme om en åbenlys handel med cannabis, og det har ikke været uden problemer.

Gaden har flere gange været scene for episoder med skud, vold og drab, som har været knyttet til den organiserede kriminalitet.

Ligesom politiet har ryddet gaden utallige gange.

Politiet er dog opmærksom på, at kriminaliteten ikke skal flytte andre steder hen.

Kort før påske lukkede politiet Pusher Street i tre dage, og der så politiet ikke en spredning i hashhandlen.

- Forskellen er selvfølgelig, at pusherne vidste, at Pusher Street blev åbnet igen. Det er jo anderledes her, hvor Pusher Street ikke genåbner på noget tidspunkt, siger Simon Hansen.

- Vi er klar til, at der kan ske en forskydning, og at der er nogle, der vil forsøge at sælge omkring Christiania og tæt på.

Selv om Pusher Street er blevet forsøgt lukket ned og spærret mange gange gennem årerne, er det anderledes denne gang.

Det fortæller medlem af Christianias pressegruppe Fleur Frilund.

- Der er nok mange, der forventer, at det kommer til at gå, ligesom det har gjort tidligere.

- Det, der er anderledes, er, at vi for første gang nogensinde har indgået en aktiv og positiv dialog med blandt andet politiet og været gode til at åbne op for vores processer.

Nu skal området ændres fuldstændig. Første etape af renovationsarbejdet omfatter de nedgravede rør og bygningerne omkring gaden.

Pusher Streets skæbne blev besluttet på et fællesmøde på Christiania den 27. august sidste år.

/ritzau/