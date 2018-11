Politiet tilbageholder fragtskib efter kollision ved Rønne

Fiskeskib med 16 om bord sank, da det blev vædret af et andet skib. Ingen er kommet alvorligt til skade.

Bornholms Politi tilbageholder et fragtskib, efter at et polsk fiskeskib tidligt søndag morgen blev vædret og sank syd for Rønne.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fiskeskibet sank tidligt søndag morgen, efter at det blev vædret af et andet skib syd for Rønne.

Vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter major Jesper Lyngholm fortalte tidligere søndag, at det polske fiskeskib selv meldte, at man var blevet vædret.

- Vi får melding om, at et polsk fiskefartøj, man kan chartre, hvis man vil fiske, er blevet vædret. Og at det har medført, at alle 16 på skibet er gået i flåden, sagde han.

Det polske fiskeskib beskrives af major Jesper Lyngholm som et 20 meter langt og seks meter bredt skib.

En enkelt om bord måtte en tur på skadestuen med en flænge i hovedet, men er ikke kommet alvorligt til skade. Alle 16 er nu indkvarteret på hotel på Bornholm, oplyser politiet.

Det er nu Søfartsstyrelsen og Bornholms Politi, der skal undersøge, hvordan ulykken kunne ske.

I den forbindelse oplyste politiet tidligere søndag, at et større fragtskib, der var i nærheden på ulykkestidspunktet, var blevet bedt om at ankre op ud for Rønne.

Kort før middag har politiet været om bord på fragtskibet "Begonia S". Det er nu tilbageholdt, indtil yderligere undersøgelser kan klarlægge, hvad der er sket.

Opklaringsarbejdet besværliggøres af, at både de 16 om bord på fiskeskibet og fragtskibets 17 mand store besætning, der kommer fra Tyrkiet, Georgien og Indien, skal afhøres med tolk.

Politiet understreger i pressemeddelelsen, at ingen endnu er anholdt eller sigtet.

/ritzau/