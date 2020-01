Politiet tillader Paludan-demo mod mindehøjtidelighed

Politiet vil forsøge at holde Paludans demonstration og en planlagt mindehøjtidelighed adskilt, oplyser det.

Københavns Politi har givet Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, tilladelse til at demonstrere på Rådhuspladsen i København søndag klokken 18.00.

Det er samme sted og tid, som en bebudet mindehøjtidelighed for den iranske general Qassem Soleimani og de irakere, der døde i et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, 3. januar.

Det fortæller Jesper Frandsen, vagtchef i Københavns Politi.

- Vi ved, at der kommer til at være en mindehøjtidelighed, hvor der kommer til at deltage op til 100 personer. Og så ved vi, at Rasmus Paludan også gerne vil holde en demonstration på Rådhuspladsen i samme tidsrum.

- Så vores vigtigste opgave i den sammenhæng er at sørge for, at den planlagte mindehøjtidelighed og Rasmus Paludan kan få lov til at ytre sig uden at forstyrre hinanden alt for meget, siger Jesper Frandsen.

Begivenheden for mindehøjtideligheden er tilsyneladende blevet fjernet fra Facebook igen. Over 100 personer havde "vist interesse" for den.

I beskrivelsen af mindehøjtideligheden på Rådhuspladsen blev droneangrebet kaldt et "terrorangreb".

I en e-mail til Ritzau skriver arrangørerne, som kalder sig "en gruppe almene borgere", der af hensyn til privatlivets fred ønsker at være anonyme, at de gerne vil forklare formålet med mindehøjtideligheden.

- Vi vil gerne udtrykke vores sorg over tabet af nogle af dem, der gjorde mest for at bekæmpe Isis. Da den irakiske hær fejlede, og USA sad stille, var det blandt andre disse personer, der reddede verden - også Danmark - fra Isis, skriver arrangøren, som bruger en anden forkortelse for den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Det bebudede arrangement om mindehøjtideligheden har bragt sindene i kog hos en række politikere.

Blandt andre mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, at det er "mangel på respekt" at hylde en "massemorder", mens Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, kalder det "dybt, dybt forkasteligt" at afholde en mindehøjtidelighed for blandt andre Qassem Soleimani.

