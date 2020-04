Politiet: Vi lukker områder, hvis I ikke holder afstand

I flere dele af landet har politiet rejst skilte for at få folk til at undgå steder med mange mennesker.

Politikredse rundt i landet har udpeget særlige områder, hvor folk har tendens til at samle sig i solen. Her bliver der sat skilte op for at få folk til at sprede sig, og politiet vil holde ekstra øje med, om mange mennesker stimler sammen.

Det sker for at forhindre smitte med coronavirus.

- Vi kan lukke området. Mange små grupper kan hurtigt blive til én stor. Søg væk fra området, hvis det ikke er muligt at holde afstand til andre, står der på skiltene.

Det samme budskab er blevet delt på sociale medier af Rigspolitiet.

Politikredsene i København, Nordsjælland, Fyn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Sydjylland og Østjylland har sent fredag eftermiddag meddelt, at de sætter skilte op.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har man rejst fire skilte i Herning- og Silkeborg-området.

Det har politiet gjort, siger politidirektør Helle Kyndesen, fordi man har observeret, at forårsvejret har lokket borgerne ud til solskinssteder rundt omkring.

Midt- og Vestjyllands Politi har ni gange måttet rejse sigtelse i coronarelaterede sager, oplyser kredsen, og langt de fleste overholder reglerne.

- Men der er nogle steder, hvor mange forsamles. Derfor vil vi gerne advare midt- og vestjyderne mod at give alt for meget slip på de gode takter og det store ansvar, der er udvist indtil nu.

- Vi er kommet så langt i bekæmpelsen af smittespredningen, at vi ikke må tabe det på gulvet, siger Helle Kyndesen.

Rigspolitiet har det seneste døgn gentagne gange advaret mod at forsamles, selv om solen skinner.

Fredag er Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, ude med den samme opsang: hold afstand og undgå områder med mange mennesker.

Alligevel har der steder som Islands Brygge og Amager Strandpark i København været billeder af mange mindre grupperinger siddende tæt på hinanden.

Politiet har mulighed for at indføre opholdsforbud visse steder. Sker det, må man ikke slå sig ned i området, men kan godt passere igennem.

