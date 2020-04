Politiet: Udenlandske ægtefæller må ikke komme ind i Danmark

På grund af coronavirusset grænserne kun åbne for visse personer. Udenlandske ægtefæller er ikke blandt dem.

Udenlandske borgere med ægtefæller i Danmark må ikke komme ind i landet for tiden. Det gælder både EU-borgere og borgere uden for EU.

Det skyldes, at det ikke er et anerkendelsesværdigt formål at besøge sin ægtefælle, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Siden de danske grænser lukkede den 14. marts, er det kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål, der har fået lov til at komme ind i Danmark.

Hvis ikke man har dansk statsborgerskab eller et anerkendelsesværdigt formål, kan man blive afvist af politiet ved grænsen.

Et sådant formål kan være en lang række ting. Eksempelvis er det anerkendelsesværdigt at arbejde eller bo i Danmark, at levere varer i Danmark og at besøge meget syge familiemedlemmer i Danmark.

Det er ikke et anerkendelsesværdigt formål at besøge raske familiemedlemmer - eller sin ægtefælle i Danmark.

