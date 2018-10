Politiet undersøger dansk firma med filippinske chauffører

Kurt Beier Transport i Padborg huser ifølge 3F chauffører under kritisable forhold. Politiet er på sagen.

Politiet har tirsdag været på aktion i Padborg hos Kurt Beier Transport, der er kritiseret for at huse chauffører under tvivlsomme forhold.

26 filippinske chauffører er frivilligt taget med på stationen til afhøring. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der sammen en række andre myndigheder deltog i aktionen.

Politiet kigger på, om reglerne for menneskehandel er overtrådt.

- Det er politiets og de øvrige deltagende myndigheders umiddelbare opfattelse, at der er konstateret forhold - som sammenholdt med de foreløbige forklaringer fra chaufførerne - giver anledning til yderligere undersøgelse.

Ifølge 3F har chaufførerne opholdt sig i en lejr, der ikke var egnet til beboelse.

Det fortæller Jørgen Christensen, der er brancheformand for transport i 3F Aabenraa.

- De har boet under kummerlige forhold. Det er en trailer med en presenning op over, og så har de en skummadras liggende i bunden af traileren.

- Det er forfærdeligt i det her kolde vejr, vi har haft på det seneste. Det er ikke forhold, jeg ville byde min værste fjende, siger han.

Ifølge politiet er chaufførerne umiddelbart ansat i et polsk selskab.

På aktionen har også været flere andre myndigheder. Det gælder Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune og Brand Redning Sønderjylland.

/ritzau/