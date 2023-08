Politiet varsler omfattende trafikkontrol ved skolestart

Landet folkeskoler slår snart dørene op for elever efter en lang sommerferie, og det betyder nye, unge trafikanter på vejene.

Derfor gennemfører de fleste politikredse målrettede trafikindsatser på skoleveje i uge 32 og 33.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation, i meddelelsen.

Hvert år stopper politiet "desværre alt for mange" bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller børn, er uopmærksomme eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne, fortæller Christian Berthelsen.

- Det handler om tryghed og sikre skoleveje. Derfor gennemfører vi også kontroller i år.

Politiet vil bruge manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol til at sætte ind, så skoleveje kan sikres, og forseelser kan opdages.

Det er bilernes hastighed, sikkerhedsseler, skolepatruljernes adfærd og forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, der er i fokus for politiet.

Rigspolitiet har sammen med Rådet for Sikker Trafik udarbejdet en række anbefalinger, forældre til skolebørn kan følge.

De går blandt andet på at vælge en sikker rute, man kan træne sammen. Og at gentage reglerne. En anden anbefaling er at lære sit barn ikke at bruge mobiltelefonen i trafikken.

For de cyklende anbefales det, at også forældre bruger cykelhjelm, så de kan være et godt eksempel for deres børn.

Ligeledes kan børnene cykle forrest eller inderst på veje og cykelstier, så forældrenes overblik er bedst muligt.

/ritzau/