Politiet vil fortsat være til stede på Pusher Street

Pusher Street på Christiania er snart fortid, men politiet kommer til at være synligt til stede på gaden et godt stykke tid endnu.

Det fortæller Simon Hansen, der er leder af den operative indsats på Christiania.

- Vi kommer ikke til at stoppe vores indsats på Christiania. Tværtimod. Allerede nu retter vi blikket mod at sikre, at der ikke opstår hashhandel igen, siger han til Ritzau.

Lørdag bliver Pusher Street på Christiania gravet op for blandt andet at stoppe salget af stoffer.

Ifølge Simon Hansen vil i den kommende tid både være synlige politibetjente og noget mindre synligt politi, der vil holde øje med, om der bliver solgt stoffer i området.

I de kommende dage vil der desuden være en del politiaktivitet ved Pusher Street. Indsatsen skal skubbe pusherne væk.

- Man vil møde nærpolitibetjente og almindelige politibetjente, og man vil måske også se en politihest, der rider forbi, siger Simon Hansen.

