Politiet vil have flere til at ringe 112 ved uheld på motorvej

Hvert år sker det 800 gange, at køretøjer havarerer på de danske motorveje, uden at der efterfølgende ringes 112 for at få den fornødne hjælp.

Det vurderer Vejdirektoratet.

Derfor lanceres der nu i samarbejde med politiet en kampagne, som skal være med til at forbedre sikkerheden på motorvejene.

Kampagnens formål er at få bilisterne til at ringe 112, hvis de er ude for et uheld på en motorvej, der resulterer i, at køretøjet holder stille i en af vognbanerne - uanset alvoren af uheldet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kampagnen sættes i søen, fordi det kan være livsfarligt at befinde sig i en stillestående bil på motorvejen, siger John Jensen, der er vicepolitiinspektør ved Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling.

- Vi har konstateret, at disse situationer (hvor en bil holder stille på motorvejen, red.) afstedkommer nogle følgeulykker, så vi vil gerne forsøge at mindske antallet af disse og øge sikkerheden, siger han.

- Vi skal have trafikanterne til at ringe 112, hvis de enten selv har en bil, som ikke længere vil køre, eller hvis de ser en medtrafikant, der holder stille i motorvejstrafikken og ikke er kommet ud i nødsporet.

Det er uvist, hvor mange følgeulykker der sker årligt.

I forbindelse med nogle uheld, hvor en bil holder stille i en vognbane på motorvejen, ringes der fejlagtigt til politiets telefon på 114 eller sågar til Vejdirektoratet. Det oplyser vicepolitiinspektøren.

Men det er vigtigt, at der i stedet ringes til 112, fordi der er en reel risiko for, at man ender med at sidde i kø, hvis de to andre muligheder forsøges, siger han.

- Det betyder, at der kan gå flere minutter, hvor man skal vente på, at telefonen bliver taget, og det er altså ikke tilfældet på 112.

- Så det handler jo især om, at vi hurtigere kan få styr på situationen, hvis opkaldet foretages korrekt.

Formår man i forbindelse med et uheld at få sit køretøj parkeret i nødsporet, er det ikke nødvendigt at ringe 112.

/ritzau/