Politifagforening: Politisk mål om mere politi er ikke realistisk

Politiforbundet er bekymret for, om færre elever på politiskolen får konsekvenser for politiets arbejdsmiljø.

Det er ikke realistisk at have 11.700 politibetjente i Danmark i slutningen af 2023.

Det mener Politiforbundets forbundsformand Heino Kegel ifølge Jyllands-Posten.

Målsætningen blev besluttet af partierne bag det seneste politiforlig. Det aftalte Folketinget i december 2020.

Her var det planen, at antallet af politibetjente i Danmark skulle øges fra omkring 11.250 betjente til 11.700 betjente.

Rigspolitiet erkender i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at det er vanskeligt at nå i mål. Men det betyder ikke noget for, om politiet kan løse sine opgaver ifølge Rigspolitiet.

- Politistyrken vil blot øges langsommere end tidligere forventet, og det vil indebære, at styrkelsen af politikredsenes robusthed forskydes i tid. Den eksisterende opgaveløsning bliver derimod som udgangspunkt ikke påvirket, lyder det.

Ifølge Jyllands-Posten er antallet af ansøgere til politiskolen faldende. Samtidig forlader flere betjente end beregnet politiet.

Politiskolen beskriver også de problemer i et svar til partierne bag politiforliget. Her lyder det også, at der er en stor andel, som ikke består politiskolens optagelsesprøve.

Politiskolen skriver, at det faldende antal ansøgere skal ses i lyset af de generelle rekrutteringsudfordringer på arbejdsmarkedet ifølge Jyllands-Posten.

Heino Kegel er bekymret for, at politiet er på vej ind i en ond spiral. Han mener, at der kan blive færre hænder til opgaverne. Han frygter, at det får betydning for betjentenes arbejdsmiljø. Det siger han til Jyllands-Posten.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) skriver i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at han som ny minister først skal danne sig det fulde overblik.

Men han understreger, at det er en høj prioritet for regeringen, at der er et synligt og borgernært politi i Danmark.

