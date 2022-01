Politifolk uenige om hvordan minkplan endte på regeringsmøde

Det fortsat uklart, hvordan en plan til aflivning af alle mink kom med i materialet til et møde i regeringstoppen 3. november.

Også efter fredagens afhøringer i Minkkommissionen af to af Rigspolitiets topfolk.

Det var på mødet 3. november, at regeringen skulle beslutte, hvordan coronasmitte i mink skulle håndteres. Mødet endte med, at regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives.

Planen blev lavet i Rigspolitiet under ledelse af Uffe Stormly, der også stod i spidsen for Den Nationale Operative Stab (NOST).

Han forklarede torsdag, at han sendte den til Justitsministeriet, som inddrog den i materialet til mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november. Det gjorde han efter eget udsagn, fordi politidirektør Lykke Sørensen bad ham om det.

Men fredag forklarede Lykke Sørensen, at hun på daværende tidspunkt ikke var klar over, at planen blev sendt til Justitsministeriet. Endnu mindre at den indgik i materialet til mødet i regeringens top.

- Jeg vidste ikke, at den har ligget i materialet til KU-sagen, siger hun fredag.

I delplanens indledning står blandt andet, at der er truffet en beslutning om at aflive alle mink.

Det har Lykke Sørensen og Uffe Stormly forklaret skyldes, at planen var en "hvad-nu-hvis"-plan, der kunne hives frem, hvis den beslutning blev truffet.

Under sin forklaring blev Lykke Sørensen også spurgt til, hvorfor hun og rigspolitichef Thorkild Fogde allerede 2. november skrev sms-beskeder sammen om en mulig plan for aflivning af alle mink.

Lykke Sørensen forklarede, at det var en udløber af et møde med en række departementschefer, som Thorkild Fogde havde været til samme dag.

De pågældende departementschefer har i deres forklaring sagt, at mødets tema er Statens Serum Instituts fund af en ny variant af corona i mink.

Beskrivelsen af mødet har hidtil været, at konklusionen på mødet blev, at de skulle forberede sig på, hvad det kunne medføre af konsekvenser.

Lykke Sørensen kunne ikke huske, om Thorkild Fogde kom tilbage fra mødet med den opfattelse, at Rigspolitiet skulle forberede en plan til aflivning af alle mink, hvis det skulle blive aktuelt.

