Politiforbund frygter elevtab til sosu-uddannelse med fuld løn

Lørdag har statsminister Mette Frederiksen (S) foreslået, at det bør gøres mere økonomiske attraktivt at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Det får formand for Politiforbundet Heino Kegel til at frygte, at man skaber et nyt problem i forsøget på at løse et andet.

- Det her nye forslag, hvor man specifikt nævner en bestemt faggruppe inden for velfærdsområdet, hvor man vil indføre løn under uddannelser, vil have konsekvenser, siger han.

- Så er der måske nogle af mine potentielt kommende medlemmer, som vil vælge en anden uddannelse. Vælge den frem for politiet.

- Det vil på sigt gøre, at politiet får endnu større udfordringer med at rekruttere og ikke kan indfri de forventninger, som borgerne har til politiet, i fremtiden.

Derfor mener han, at hvis sosu-uddannelserne skal have løn under grunduddannelse, bør eksempelvis politielever også få det.

- Socialområdet er jo ikke det eneste, der har svært ved at rekruttere. Det har man også i politiet. Det har man i Forsvaret, siger han.

- Så hvis man begynder at tale om én bestemt faggruppe, skal man virkelig tænke sig om eller være sikker på, at man også har råd til at imødekomme andre ønsker hos andre fagområder. Herunder politiet.

Politiforbundet organiserer alle polititjenestemænd, herunder politielever.

Men mest af alt synes Heino Kegel som formand for et fagforbund, at det er mærkeligt, at han skal forhandle sig til bedre forhold for politielever i pressen med landets regering frem for ved et forhandlingsbord med en arbejdsgiver.

- Det er noget, vi normalt klarer indbyrdes. Derfor er det også problematisk, at man går ind fra centralt hold og vælger nogle faggrupper ud, som man synes, har mere brug for en håndsrækning end andre, siger han.

- Så jeg har det virkeligt stramt med, at man fra centralt hold går ind og begynder at blande sig i løndannelsen og hele det her med at have attraktiv arbejdsplads.

Mindre forsigtige i sine ord er Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og erhvervsorganisationen Dansk Industri.

Jacob Holbraad, der er direktør i DA, har kaldt forslaget "ren gift" for den danske model.

Den danske model er en betegnelse, der ofte bruges til at beskrive et arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere aftaler lønforhold, og hvor politikerne ikke blander sig, medmindre der er konflikter.

Dansk Industris viceadministrerende direktør Kim Graugaard mener, at regeringen er gået til angreb på den model.

- Regeringens forslag er et frontalt angreb på den danske model ved at gribe ind i lønningerne for elever og lærlinge, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Regeringen giver udtryk for at der kommer mere af samme skuffe, andre grupper skal tilgodeses. Regeringen viser virkelig, at de er klar til at gamble med den gængse løndannelse i Danmark.

